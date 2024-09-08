Kisah Abu Nawas Sakit Gigi Gara-Gara Makan Sembarangan, Ending-nya Bikin Kocak

ABU Nawas mendadak sakit gigi gara-gara makan sembarangan. Dia pun cepat-cepat minta tolong tabib untuk mengobatinya.

Sebelum berangkat ke tabib, Abu Nawas memang memiliki kegelisahan karena kondisinya dianggap hanya intrik untuk mengelabui seseorang.

Tapi karena sakitnya sudah tidak kuat ditahan, Abu Nawas memaksakan diri memeriksanya ke tabib. Dia mengatakan kepada tabib, "Rahang saya sakit."

"Anda habis makan apa?" tanya si tabib seperti dilansir nu.or.id.

Abu Nawas lega karena kondisinya dianggap tidak mengada-ada. "Saya habis makan roti dan es," jawab dia.