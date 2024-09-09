Kisah Abu Nawas Bisa Bangun Istana di Langit Sampai Bikin Orang-Orang Bengong

ABU Nawas tiba-tiba dicari Baginda Raja. Dia kalang kabut mencari keberadaan sosok cerdas nan humoris itu. Ternyata Abu Nawas sedang pergi mengembara.

Baginda Raja lalu mengerahkan beberapa pasukan, tapi Abu Nawas tidak juga ditemukan. Pasalnya saat pasukan berangkat mencari, Abu Nawas sudah pulang di rumahnya.

Mengetahui kabar dirinya dicari Baginda Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana. Raja kemudian menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit.

"Kenapa Baginda Raja menginginkan itu?" tanya Abu Nawas, sebagaimana dilansir nu.or.id.

"Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah, Abu Nawas. Mungkinkah kita bisa membangun istana di langit?"

"Kemungkinan itu selalu ada, Baginda Raja," Kata Abu Nawas pede.

"Baiklah, kalau begitu saya minta bantuan kamu untuk membuatnya," tutur Raja.

Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan.

Abu Nawas berpikir keras. Sampailah ia ingat dulu pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat dia girang.