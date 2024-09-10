Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Keutamaan Maulid Nabi, Salah Satunya Mendorong Banyak Bersholawat

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:42 WIB
5 Keutamaan Maulid Nabi, Salah Satunya Mendorong Banyak Bersholawat
Ilustrasi keutamaan Maulid Nabi. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KETAHUI 5 keutamaan Maulid Nabi berikut ini. Menurut Kalender Hijriah Indonesia dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Maulid Nabi 2024 akan diperingati pada hari Senin, 16 September. Ini sekaligus menjadi hari libur nasional.

Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi. 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan di sebuah bangunan sederhana berukuran 10 x 18 meter. Sejarah mencatat bangunan tersebut merupakan rumah kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib.

Berlokasi 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah Masjidil Haram ke arah Terminal Syib Amir di sisi kanan, bangunan tersebut bercat coklat-kuning pucat. Bangunan ini berlokasi di Kampung Suuq Lail, Arab Saudi.

Dalam peringatan Maulid Nabi ada amal ibadah yang dilakukan, seperti tadarus Alquran, memperbanyak sholawat, dzikir, sedekah, dan lain sebagainya. 

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Pixabay)

Berikut ini beberapa keutamaan Maulid Nabi, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Mengetahui hari lahir Nabi Muhammad

Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau merupakan tokoh teladan yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajar bila hari tersebut banyak diperingati.

2. Mendorong bersholawat

Peringatan Maulid Nabi mendorong setiap Muslim untuk bersholawat. Amalan sholawat ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Alquran Surat Al Ahzab Ayat 56.

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya." (Quran Surat Al Ahzab Ayat 56)

3. Memperbanyak rasa syukur

Selain dengan sholawat, umat Islam juga harus memperbanyak rasa syukur saat Maulid Nabi. Ini karena ketika hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ada sangat banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 

Halaman:
1 2
