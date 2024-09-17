Doa Nabi Sulaiman untuk Mendatangkan Uang dan Kekayaan

DOA Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang dan kekayaan dibahas dalam artikel berikut ini. Nabi Sulaiman Alaihissallam merupakan putra Nabi Daud Alaihissallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Tidak heran bila setiap doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan Allah Ta'ala.

Ada beberapa doa Nabi Sulaiman Alaihissallam yang diamalkan sebagai wasilah atau prantara agar setiap keinginan dan harapan bisa terwujud serta dikabulkan. Namun, tetap selain berdoa setiap manusia juga dituntut ikhtiar untuk meraih apa yang diinginkan.

Berikut ini bacaan doa Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk mendatangkan uang dan kekayaan, sebagaimana dilansir nu.or.id:

1. Doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan rezeki

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

Arab latin: Rabbigfir li wa hab li mulkal la yambagi li'aḥadim mim ba'di, innaka antal-wahhab.

Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi."