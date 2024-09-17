Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa Nabi Sulaiman untuk Mendatangkan Uang dan Kekayaan

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |16:01 WIB
Doa Nabi Sulaiman untuk Mendatangkan Uang dan Kekayaan
Ilustrasi doa Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk mendatangkan uang dan kekayaan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang dan kekayaan dibahas dalam artikel berikut ini. Nabi Sulaiman Alaihissallam merupakan putra Nabi Daud Alaihissallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Tidak heran bila setiap doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan Allah Ta'ala.

Ada beberapa doa Nabi Sulaiman Alaihissallam yang diamalkan sebagai wasilah atau prantara agar setiap keinginan dan harapan bisa terwujud serta dikabulkan. Namun, tetap selain berdoa setiap manusia juga dituntut ikhtiar untuk meraih apa yang diinginkan.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Berikut ini bacaan doa Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk mendatangkan uang dan kekayaan, sebagaimana dilansir nu.or.id:

1. Doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan rezeki

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

Arab latin: Rabbigfir li wa hab li mulkal la yambagi li'aḥadim mim ba'di, innaka antal-wahhab.

Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement