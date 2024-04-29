Bacaan Surat An-Naml Ayat 30, Berisi Doa Nabi Sulaiman untuk Menundukkan Hati Seseorang

SURAT An-Naml Ayat 30 dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Berisi doa Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk menundukkan hati seseorang.

An-Naml adalah surat ke-27 dalam kitab suci Alquran. Memiliki arti Semut, surat ini termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat An-Naml karena merujuk pada lafadz an-naml yang terdapat dalam ayat ke-18 dan 19.

Di dalam Surat An-Naml juga memuat tentang perkataan Raja Semut kepada rakyatnya agar segera masuk ke sarang. Perintah itu diucapkan karena Nabi Sulaiman Alaihissallam dan bala tentaranya hendak melintasi tempat tersebut.

Mendengar perkataan Raja Semut, Nabi Sulaiman Alaihissallam tersenyum dan kagum atas keteraturan semut-semut itu. Beliau pun bersegera mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan berupa kerajaan, kekayaan, ilmu memahami bahasa hewan, serta memiliki bala tentara dari golongan manusia, jin, serta binatang.

Berikut ini Surat An-Naml Ayat 30 yang berisi bacaan doa Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk menundukkan hati seseorang, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

اِنَّهٗ مِنۡ سُلَيۡمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِۙ

Arab latin: Innahuu min Sulaimaana wa innahuu bismil laahir Rahmaanir Rahiim.

Artinya: "Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, 'Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,"