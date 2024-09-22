Advertisement
TAUSYIAH

Jangan Asal Masuk Kamar Mandi, Baca Doa Ini supaya Dilindungi Allah

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |16:01 WIB
Jangan Asal Masuk Kamar Mandi, Baca Doa Ini supaya Dilindungi Allah
Ilustrasi doa masuk kamar mandi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACA doa berikut ini supaya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk kamar mandi. Diketahui bahwa pergi ke kamar mandi atau toilet atau WC adalah aktivitas wajib bagi semua orang-orang setiap harinya.

Dengan membaca doa masuk kamar mandi, maka bakal mendapat keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kamar mandi. (Foto: Freepik)

Kamar mandi atau toilet atau WC merupakan tempat berkumpulnya setan. Maka itu, kaum Muslim yang ada keperluan di tempat itu hendaknya membaca doa.

Berikut ini bacaan doa masuk dan keluar kamar mandi yang sangat penting diamalkan umat Islam, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya

(بِسْمِ اللَّهِ) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Arab latin: (Bismillaah) Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khobaa-its.

Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan perempuan."

(HR Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Sedang tambahan Bismillaah pada permulaan hadis, menurut riwayat Said bin Manshur. Lihat Kitab Fathul Baari 1/244) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
