HIJRAH

Viral IShowSpeed Bisa Redam Emosi Usai Dengar Ayat Alquran, Netizen: Quran Itu Petunjuk bagi Manusia

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |14:05 WIB
Viral IShowSpeed Bisa Redam Emosi Usai Dengar Ayat Alquran, Netizen: Quran Itu Petunjuk bagi Manusia
Viral IShowSpeed bisa meredam emosi usai dengar ayat Alquran. (Foto: Instagram)
A
A
A

VIRAL IShowSpeed bisa meredam emosi usai mendengar ayat Alquran. Momen YouTuber pemilik nama asli Darren Watkins Junior ini tersulut amarah akibat kalah bermain game online dengan subscriber-nya. 

IShowSpeed memang dikenal sebagai streamer game. Pria kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2005, ini sangat terkenal di dunia media sosial.

IShowSpeed. (Foto: YouTube IShowSiu)

Selama live streaming, IShowSpeed kerap mengundang gelak tawa. Tapi, dia juga sering meluapkan emosi sampai merusak barang-barang di dekatnya saat kalah bermain game online.

Sebagaimana dalam unggahan viral kanal YouTube IShowSiu, beberapa waktu lalu ketika bermain game Rocket League melawan subscriber-nya, IShowSpeed kalah sampai sangat emosi.

Dia bahkan sampai mengamuk karena dibantai oleh subscriber-nya sendiri dengan skor telak dalam game Rocket league. IShowSpeed yang kurang andal bermain game Rocket League menjadi sasaran empuk dengan kebobolan sebanyak 11 gol.

Ia tidak bisa mencetak gol satu pun. Dikarenakan sudah sangat kesal, IShowSpeed ingin melampiaskan emosi, namun coba ditahan beberapa saat. 

Halaman:
1 2 3
