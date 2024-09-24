Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Nabi Idris Jadi Orang Pertama yang Bisa Baca Tulis hingga Kuasai Ilmu Astronomi

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |22:00 WIB
INILAH kisah Nabi Idris Alaihissallam yang menjadi prang pertama bisa baca tulis hingga menguasai ilmu astronomi. Qabil dan Iqlima, putra dan putri Nabi Adam Alaihissalam, memiliki putra bernama Nabi Idris Alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam.

Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris Alaihissallam mengajak seluruh umat manusia agar berada di jalan kebenaran. Ia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat Malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. 

Nabi Idris Alaissallam merupakan nabi Allah yang memiliki mukjizat dengan diberi karunia keilmuan yang sangat luar biasa. Berikut ini beberapa bidang keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Idris Alaihissalam sebagai mukjizatnya:

1. Mampu baca dan tulis

Nabi Idris Alaihissalam merupakan manusia pertama yang bisa menulis dengan pena dan pandai membaca. Di saat belum ada manusia yang mampu membaca dan menulis, Nabi Idris diberi mukjizat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Idris Alaihissalam 30 syahifah, yaitu petunjuk Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. 

2. Menguasai ilmu astronomi

Nabi Idris Alaihissalam memiliki pengetahuan tentang ilmu perbintangan (falak). Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Adam Alaihissalam atauu bahkan yang langsung kepada dirinya.

Nabi Idris juga rajin mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

