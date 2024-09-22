Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Puasa Nabi Idris: Hukum, Niat, Tata Cara, Keutamaannya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |13:38 WIB
Puasa Nabi Idris: Hukum, Niat, Tata Cara, Keutamaannya
Ilustrasi puasa Nabi Idris. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PUASA Nabi Idris: Hukum, niat, tata cara, hingga keutamaannya dibahas dalam artikel berikut ini. Puasa Nabi Idris beberapa waktu belakangan menjadi perhatian setelah rutin dikerjakan dai kondang asal Makassar Ustadz Maulana.

Ustadz Maulana rutin melaksanakan puasa Nabi Idris setelah kepergian istrinya, Nur Alia, pada tahun 2019 lalu. Dengan melaksanakan puasa Nabi Idris ini, ia berusaha menekan hawa nafsu dalam dirinya serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

"Saya setiap hari puasa. Puasa Idris yang saya lakukan salah satunya adalah bagaimana saya bisa menjaga diri. Yang namanya laki-laki, manusia tidak mungkin, pasti ada nafsu. Dari sinilah saya harus tekan nafsu ini dengan cara berpuasa Idris," jelasnya, dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Ahad (22/9/2024).

"Kalau puasa Daud hari ini puasa, besok tidak. Tapi kalau puasa Idris setiap hari. Bagaimana saya harus berpuasa menahan diri," tambahnya. 

Ustadz Maulana. (Foto: Instagram @pembasmi.kehaluan.reall)

Hukum Puasa Nabi Idris

Hukum puasa Nabi Idris termasuk sunnah atau tidak diwajibkan bagi kaum Muslimin. Jadi bagi umat Islam yang mengerjakan puasa Nabi Idris akan mendapat pahala, tapi jika tidak melaksanakannya maka tak apa-apa. 

Beberapa ulama berpendapat puasa Nabi Idris sebagai amalan yang sangat berat dan tidak disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pada zaman sekarang. Puasa ini hanya dilakukan orang-orang tertentu yang memiliki tingkat ketakwaan tinggi pada masanya.

Nabi Idris Alaihissallam menunaikan puasa ini sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau terus mengerjakannya kemudian mengisi malam harinya dengan amalan sholat hingga terbit fajar. 

