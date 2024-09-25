Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Lucu Pasangan Kucing Bucin Bermesraan di Sebelah 3 Hijaber Jomblo, Langsung Auto Iri

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |17:25 WIB
Viral Lucu Pasangan Kucing Bucin Bermesraan di Sebelah 3 Hijaber Jomblo, Langsung Auto Iri
Viral pasangan kucing bucin bermesraan di sebelah tiga hijaber jomblo. (Foto: TikTok @nadilamayss)
A
A
A

VIRAL lucu sebuah video yang memperlihatkan pasangan kucing bucin di sebelah tiga hijaber jomblo. Dua kucing tersebut tampak sangat mesra sebagai sejoli.

Dikutip dari unggahan video viral akun TikTok @nadilamayss, Rabu (25/9/2024), terlihat dua kucing bucin yang sedang menggeliat dan bersandar satu sama lain. Bucin sendiri adalah kondisi ketika sedang sangat jatuh cinta.

Viral pasangan kucing bucin bermesraan di sebelah tiga hijaber jomblo. (Foto: TikTok @nadilamayss)

Video viral tersebut awalnya memperlihatkan tiga wanita berhijab yang sedang duduk di tepi sungai. Mereka coba mengabadikan momen kebersamaan, ditemani seekor kucing abu-abu.

Tidak lama, seekor kucing hitam datang mendekat. Lalu keduanya saling mengelus dengan manja bak sepasang kekasih.

Aksi romantis kedua kucing tepat di samping para hijaber jomblo itu membuat warganet gemas. Video viral tersebut setidaknya telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan dibanjiri komentar warganet.

Halaman:
1 2
