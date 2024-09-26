Alur Pendaftaran Petugas Haji Indonesia Tenaga Kesehatan 2025

ALUR pendaftaran petugas haji Indonesia tenaga kesehatan 2025 dibahas dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa setiap tahunnya petugas haji dikerahkan untuk membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Berbagai bidang dibutuhkan untuk menjadi petugas haji Indonesia, salah satunya tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setiap tahunnya membuka rekrutmen sebagai tenaga kesehatan haji, termasuk perawat.

BACA JUGA: Amalan dan Doa agar Lulus Seleksi Petugas Haji Indonesia

Berikut ini beberapa informasi penting mengenai pendaftaran dan persyaratan untuk menjadi petugas kesehatan haji, sebagaimana telah Okezone himpun:

Persyaratan Umum

1. Warga negara Indonesia (WNI)

2. Beragama Islam

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Memiliki catatan yang baik dari kepolisian

5. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP)

6. Surat izin atau surat rekomendasi dari atasan

7. Diutamakan mampu berbahasa Inggris dan/atau Arab