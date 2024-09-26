Doa agar Cepat Dapat Kerja Setelah Di-PHK Perusahaan

Ilustrasi doa agar cepat dapat kerja setelah di-PHK perusahaan. (Foto: Shutterstock)

DOA agar cepat dapat kerja setelah di-PHK perusahaan dibahas dalam artikel berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap hamba-Nya yang mau berdoa dan berusaha mencari pekerjaan yang halal.

Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hamba-hamba-Nya. Maka itu, berdoalah supaya lancar meraih pekerjaan yang baik dan halal.

Berikut ini bacaan doa agar cepat mendapatkan pekerjaan, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Doa mendapat pekerjaan yang baik

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي خُلُقِي ، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي ، وَقَنِّعْنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَلا تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَى شَيْءٍ قَدْ صَرَفْتَهُ عَنَى.

Bacaan Arab latin: Allahummaghfirli dzunubi, wa wassi’ khuluqi, wa thayyib lii kasabii, wa ghanni nii bimaa razaqtana, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dosaku, muliakanlah akhlakku, berikanlah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku bersyukur saat menerima apa pun yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan janganlah Engkau buatku mengingat sesuatu yang telah Engkau palingkan dariku."

2. Doa meraih keberkahan

أَللَّهٌمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقًا طَيِّبًا مٌبَارَكًا، اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَقَضَيْتَ عَلَىَّ نَفْسَكَ بِالْاِسْتِجَابَةِ وَأَنْتَ لَا تٌخْلِفٌ وَعْدَكَ وَلَا تٌكَذِّبُ عَهْدَكَ اَللَّهُم مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهٌ إِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ لَنَا وَمَا كَرَهْتَ مِنْ شَئْ ٍفَكَرِهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ وَلَا تُنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا

Bacaan Arab latin: Allahumma innii as'aluka min fadhlika wa athaa'ika rizkan thayyiban mubaarakan. Allahumma innaka amarta bid du'aa'i wa qadhaita alayya nafsaka bill istijaabah wa anta laa tukhlifu wadaka wa laa tukadzzibu ahdaka. Allahumma ma ahbabta min khairin fa habbibhu ilaina wa yassirhu lanaa wa maa karahta min syai'in fa karihhu ilaina, wa jannibnaahu wa laa tunzi' annal islaam ba'da iz a'thaitanaa.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaan dan pemberian-Mu, rezeki yang baik lagi berkah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan Engkau Dzat Yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai, kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkan kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan."