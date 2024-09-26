Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Balita Jadi Tenang Lihat Ibunya Baca Alquran, Banjir Pujian dan Doa dari Netizen

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |09:39 WIB
Viral balita mendadak jadi tenang saat lihat ibunya baca Alquran. (Foto: TikTok @mrvlsrshf28)
Viral balita mendadak jadi tenang saat lihat ibunya baca Alquran. (Foto: TikTok @mrvlsrshf28)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan anak balita mendadak jadi tenang saat melihat ibunya khusyuk mengaji baca Alquran. Video dengan durasi 28 detik ini diambil di sebuah ruangan sholat di rumah dengan suasana yang tenang.

Terlihat sang ibu masih mengenakan mukena, duduk sambil melantunkan ayat-ayat suci Alquran. Di depannya sang anak balita duduk diam menggunakan peci dengan tatapan mata yang berbinar takjub dengan amalan ibunya.

Viral balita mendadak jadi tenang saat lihat ibunya baca Alquran. (Foto: TikTok @mrvlsrshf28)

Video viral ini diunggah akun TikTok @mrvlsrshf28 dan telah ditonton lebih dari 4 juta kali. "Masya Allah, bayi ini terlihat tenang saat melihat ibunya mengaji," tulis keterangan video viral tersebut.

Respons hangat pun membanjiri kolom komentar dengan banyak warganet yang terharu melihat kedekatan ibu dan balita tersebut.

Telusuri berita muslim lainnya
