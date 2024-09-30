Profil Maymi Asgari, Muslimah Atlet Freestyle Sepakbola Peraih Best Video Creator di Dubai

INILAH profil Maymi Asgari (24), Muslimah atlet freestyle sepakbola peraih penghargaan best video creator di Dubai. Ia selama ini dikenal sebagai pesepakbola gaya bebas yang berhijab sekaligus content creator muda yang berbakat.

Dikutip dari laman Lovin, Senin (30/9/2024), perempuan asal Denmark ini memiliki misi mematahkan pandangan bahwa hijab membatasi pergerakan perempuan. Melalui konten sepakbola yang dibagikannya di platform TikTok dan Instagram, Maymi Asgari bertekad melawan diskriminasi terhadap perempuan berhijab yang kerap menjadi minoritas di negara-negara Barat.

Dalam sebuah pidato di sekolahnya, Maymi membagikan pengalaman pribadi mengenai diskriminasi yang dialaminya sebagai minoritas berhijab di Denmark, khususnya sebagai seorang pesepakbola.

Lewat kontennya, ia berhasil meruntuhkan stereotip dan menunjukkan bahwa hijab bukanlah hambatan untuk berprestasi di bidang olahraga. Prestasi Maymi ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan berhijab untuk mengejar impian di dunia sepakbola maupun olahraga secara umum.

Pada 19 Januari 2024, Maymi meraih penghargaan Best Video Creator 2023 dalam ajang Globe Soccer Digital Awards yang diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dengan senyum bangga, ia menerima penghargaan tersebut di hadapan tokoh-tokoh besar sepakbola, termasuk idola masa kecilnya, Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland, serta pesepakbola legendaris lainnya.