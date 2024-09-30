Viral Suami Pulang Kerja Disambut Istri Mengaji, Netizen: Capek Langsung Hilang

VIRAL video yang memperlihatkan seorang suami pulang kerja disambut istri mengaji. Langsung jadi pusat perhatian netizen.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @__nata011, Senin (30/9/2024), tampak seorang suami baru saja pulang kerja. Dia membuka pintu dan masuk rumah.

Terdengar suara orang mengaji ayat-ayat suci Alquran dari dalam rumahnya. Sang suami itu pun mencarinya. Ternyata berasal dari istrinya yang sedang mengaji di dalam kamar.

Terlihat sang istri mengaji menghadap kitab suci Alquran yang diletakkan di atas kasur. Dia tadarus Alquran seusai melaksanakan sholat karena masih menggunakan mukena putih.

"Seneng bukan main pulang kerja disambut istri sedang mengaji," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

"Adem banget ngelihatnya, wisata masa depan," imbuh keterangan tersebut.