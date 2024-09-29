Viral Ibu-Ibu Goreng Ikan Langsung Ditengok Gerombolan Anak Kucing dari Jendela Dapur, Subhanallah Lucu Banget

VIRAL video yang memperlihatkan ibu-ibu sedang menggoreng ikan langsung ditengok gerombolan anak kucing. Anak-anak kucing kecil itu tampak melihatnya dari luar jendela dapur. Subhanallah, lucu banget.

Dikutip dari unggahan video viral @cingku15, Ahad (29/9/2024), terlihat para anak kucing itu datang karena mencium aroma lezat ikan yang digoreng ibu-ibu tersebut. Diketahui bahwa ikan merupakan salah satu makanan favorit para kucing.

BACA JUGA: Viral Haru Sopir Truk Minta Putrinya Keluar Kantor Sebentar untuk Melepas Rindu

Sementara sang ibu yang sedang menggoreng ikan emas itu langsung kaget mengetahui banyak anak kucing tiba-tiba nongol di jendela dapur.

Anak-anak kucing berbulu belang putih oranye tersebut langsung mengarahkan pandangannya ke wajan tempat menggoreng ikan-ikan emas itu. Mereka hendak masuk, tapi terhalang jendela kayu di dapur.

"Momen makhluk halus muncul saat goreng ikan. Ada yang bikin ngiler tapi gak bisa digapai," tulis keterangan unggahan video viral tersebut.