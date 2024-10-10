Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Keajaiban Alquran dan Sains Paparkan Fungsi Luar Biasa Lapisan Atmosfer Bumi

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |06:11 WIB
Keajaiban Alquran dan Sains Paparkan Fungsi Luar Biasa Lapisan Atmosfer Bumi
Ilustrasi keajaiban Alquran dan sains paparkan fungsi luar biasa atmosfer bumi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEAJAIBAN Alquran dan sains memaparkan fungsi luar biasa dari lapisan atmosfer bumi. Atmosfer langit memiliki peran penting untuk bumi beserta isinya.

Atmosfer di langit berfungsi sebagai pelindung bumi dari segala macam. Hal itu sebagaimana dijelaskan lebih dulu di dalam kitab suci Alquran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

Artinya: "Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang ada padanya." (Quran Surat An-Abiya Ayat 32)

Dalam ilmu sains telah diketahui bahwa atmosfer berfungsi melingkupi planet bumi dari meteor ataupun benda langit lainnya jatuh ke permukaan.

Atmosfer juga menyaring cahaya berbahaya agar tidak masuk ke bumi, namun tetap memungkinkan sinar ultraviolet dan gelombang radio yang diperlukan manusia untuk tetap masuk.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dalam Alquran Surat Al Hajj Ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS Al Hajj: 65)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement