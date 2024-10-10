Keajaiban Alquran dan Sains Paparkan Fungsi Luar Biasa Lapisan Atmosfer Bumi

KEAJAIBAN Alquran dan sains memaparkan fungsi luar biasa dari lapisan atmosfer bumi. Atmosfer langit memiliki peran penting untuk bumi beserta isinya.

Atmosfer di langit berfungsi sebagai pelindung bumi dari segala macam. Hal itu sebagaimana dijelaskan lebih dulu di dalam kitab suci Alquran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

Artinya: "Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang ada padanya." (Quran Surat An-Abiya Ayat 32)

Dalam ilmu sains telah diketahui bahwa atmosfer berfungsi melingkupi planet bumi dari meteor ataupun benda langit lainnya jatuh ke permukaan.

Atmosfer juga menyaring cahaya berbahaya agar tidak masuk ke bumi, namun tetap memungkinkan sinar ultraviolet dan gelombang radio yang diperlukan manusia untuk tetap masuk.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dalam Alquran Surat Al Hajj Ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS Al Hajj: 65)