Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Harus Mandi Wajib ketika Keluar Cairan Bening pada Wanita?

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |06:26 WIB
Apakah Harus Mandi Wajib ketika Keluar Cairan Bening pada Wanita?
Apakah harus mandi wajib ketika keluar cairan bening pada wanita? (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan khusus mengenai kewajiban mandi wajib, terutama terkait keluarnya cairan dari tubuh. Bagi wanita, penting untuk memahami perbedaan jenis cairan tersebut karena tidak semua cairan yang keluar mewajibkan mandi.

Jenis Cairan yang Perlu Diketahui

Ada tiga jenis cairan yang umum dijumpai: mazi, wadi, dan mani. Masing-masing memiliki hukum yang berbeda dalam fikih Islam

Mazi

Cairan bening, lengket, dan keluar akibat rangsangan seksual ringan tanpa mencapai orgasme. Dalam Islam, mazi dianggap najis, tetapi tidak mewajibkan mandi besar. Cukup dengan membersihkan area yang terkena cairan dan melakukan wudhu kembali.

“Keluarnya mazi tidak mewajibkan mandi, tetapi hanya membatalkan wudhu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wadi

Cairan berwarna bening atau putih yang biasanya keluar setelah buang air kecil atau ketika tubuh kelelahan. Seperti mazi, wadi juga dianggap najis dan membatalkan wudhu, tetapi tidak mengharuskan mandi wajib.

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’, wadi memiliki hukum seperti mazi dan hanya membatalkan wudhu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mandi Wudhu Mazi Air Mani Mandi Wajib
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178784//wudhu-cYa3_large.jpg
Wudhu Sambil Ngobrol, Apakah Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/330/3174973//wudhu-Fsxp_large.jpg
Hikmah Basuh Anggota Tubuh saat Wudhu, Ada Makna Lahir dan Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174582//wudhu-9idA_large.jpg
Bicara saat Berwudhu, Begini Penjelasan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/614/3173206//mandi-5Mmf_large.jpg
Tata Cara Mandi Wajib Setelah Mimpi Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/330/3170607//mandi_wajib-QCBo_large.jpg
Hukum Menunda Mandi Wajib dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/330/3170226//wudhu-ByEW_large.jpg
Apakah Makan dan Minum Dapat Membatalkan Wudhu?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement