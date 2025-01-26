Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mudahkan Khatib, Kemenag Siapkan 200 Naskah Khotbah di Aplikasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |08:50 WIB
Mudahkan Khatib, Kemenag Siapkan 200 Naskah Khotbah di Aplikasi
Mudahkan Khatib, Kemenag Siapkan 200 Naskah Khotbah di Aplikasi (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini menyediakan 200 naskah khotbah Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Pusaka Superapss. Naskah tersebut dirilis pada Januari 2025 untuk memudahkan para khatib dan masyarakat guna mendapatkan konten keagamaan.

1. Siapkan Khotbah Jumat di Aplikasi

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan, naskah khotbah tersebut disusun oleh akademisi dan para ahli di bidang literasi keagamaan, serta telah melalui proses reviu untuk memastikan kesesuaian tema sebelum diterbitkan. 

“Ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang dilakukan Kemenag dengan menyatukan semua layanan dan konten keagamaan dalam aplikasi Pusaka,” ujarnya, melansir laman Kemenag, Minggu (26/1/2025).

Selain Pusaka Superapps, ia melanjutkan, aplikasi Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (Elipski) juga menyediakan naskah khotbah Jumat yang disajikan setiap minggu. Ia menyebutkan, tema-tema yang diangkat dalam naskah khotbah menyesuaikan dengan bulan atau isu kekinian.

“Setiap pekan, ada empat naskah yang tampil pada menu khotbah di Elipski, bahkan disesuaikan dengan momen tertentu. Sebagai contoh, pada akhir Desember 2024, kita mengangkat tema pemberantasan judi online,” ucapnya.

2. Beragam Tema

Sementara itu, Kasubdit Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati menambahkan, isu lingkungan juga menjadi salah satu tema penting yang diangkat dalam naskah khotbah Kemenag. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap tantangan global yang dihadapi masyarakat. 

Selain itu, ia melanjutkan, naskah khotbah yang tersedia juga mengangkat tema gizi sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448/khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/330/3178943/khubah_jumat-tLXr_large.jpg
Khutbah Jumat: Etika Jaga Privasi saat Bermedsos, Jangan Sebar Aib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170889/khutbah_jumat-UxJf_large.jpg
Khutbah Jumat: Sedekah, Raih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169462/khutbah_jumat-HOxg_large.jpg
Khutbah Jumat: Pentingnya Jaga Lisan, Bisa Jadi Sumber Pahala atau Terseret Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/330/3164625/khutbah_jumat-Wu8n_large.jpg
Khutbah Jumat : Siapkan Bekal Menuju Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/330/3162981/khotbah_jumat-XncG_large.jpg
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan serta Perbaikan Spiritual dan Sosial
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement