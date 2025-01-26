Mudahkan Khatib, Kemenag Siapkan 200 Naskah Khotbah di Aplikasi

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini menyediakan 200 naskah khotbah Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Pusaka Superapss. Naskah tersebut dirilis pada Januari 2025 untuk memudahkan para khatib dan masyarakat guna mendapatkan konten keagamaan.

1. Siapkan Khotbah Jumat di Aplikasi

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan, naskah khotbah tersebut disusun oleh akademisi dan para ahli di bidang literasi keagamaan, serta telah melalui proses reviu untuk memastikan kesesuaian tema sebelum diterbitkan.

“Ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang dilakukan Kemenag dengan menyatukan semua layanan dan konten keagamaan dalam aplikasi Pusaka,” ujarnya, melansir laman Kemenag, Minggu (26/1/2025).

Selain Pusaka Superapps, ia melanjutkan, aplikasi Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (Elipski) juga menyediakan naskah khotbah Jumat yang disajikan setiap minggu. Ia menyebutkan, tema-tema yang diangkat dalam naskah khotbah menyesuaikan dengan bulan atau isu kekinian.

“Setiap pekan, ada empat naskah yang tampil pada menu khotbah di Elipski, bahkan disesuaikan dengan momen tertentu. Sebagai contoh, pada akhir Desember 2024, kita mengangkat tema pemberantasan judi online,” ucapnya.

2. Beragam Tema

Sementara itu, Kasubdit Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati menambahkan, isu lingkungan juga menjadi salah satu tema penting yang diangkat dalam naskah khotbah Kemenag. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap tantangan global yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, ia melanjutkan, naskah khotbah yang tersedia juga mengangkat tema gizi sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden.