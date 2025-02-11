Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa Al Jabbar untuk Sakit Hati, Amalkan Agar Tetap Sabar dan Tegar

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |13:20 WIB
Doa Al Jabbar untuk Sakit Hati, Amalkan Agar Tetap Sabar dan Tegar
Ilustrasi memanjatkan doa Al Jabbar untuk sakit hati/Foto: FreePik
A
A
A

DOA Al Jabbar untuk sakit hati berikut ini jadi suatu bacaan yang perlu dipahami dan diketahui oleh umat Muslim. 

Sakit hati mungkin kerap dirasakan oleh umat Muslim disebabkan berbagai hal. Tak jarang, hal tidak mengenakan itu membuat kita merasa sedih dan sakit hati yang begitu mendalam. 

Agar tidak menjadi penyakit hati dan emosi yang berkepanjangan, umat Muslim perlu membaca atau mengamalkan doa Al Jabbar. 

Lantas, seperti apa bentuk doa Al Jabbar untuk sakit hati? Berikut bacaannya.


1. Doa Al Jabbar Pertama 

Berikut bacaan doa Al Jabbar pertama yang berasal dari Surat Al Hasyr ayat 23, 

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

Halaman:
1 2 3
