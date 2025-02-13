Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sambut Ramadhan, Muslim Pro Luncurkan Inovasi Bantu Umat Ibadah

Dandi Muhammad Hanif , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:46 WIB
Sambut Ramadhan, Muslim Pro Luncurkan Inovasi Bantu Umat Ibadah
Sambut Ramadhan, Muslim Pro Luncurkan Inovasi Bantu Umat Ibadah (Okezone/Dandi Muhammad Hanif)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi gaya hidup Muslim, Muslim Pro memperkenalkan inovasi untuk mendukung pengalaman Ramadhan para penggunanya di Indonesia. Kampanye bertajuk 40 Days of Deen ini dirancang untuk membantu umat muslim dalam memperdalam ibadah dan menjaga konsistensi spiritual mereka. Tidak hanya selama Ramadhan tetapi juga setelahnya. 

1. Muslim Pro Luncurkan 2 Fitur Baru

Tahun ini, Muslim Pro menghadirkan dua fitur unggulan, yaitu Deen Mode dan Ummah Pro. Keduanya bertujuan memperkaya perjalanan keimanan pengguna.

Salah satu fitur utama dalam kampanye ini adalah Deen Mode, yang berfungsi sebagai pengingat waktu-waktu ibadah penting, seperti berbuka puasa (Iftar), shalat malam (Qiyam), dan shalat Subuh (Fajr). Fitur ini dibuat untuk menjawab kebutuhan pengguna yang menginginkan pengalaman lebih interaktif selama bulan suci. 

Selain memberikan hitung mundur, Deen Mode juga membantu memastikan ibadah dilakukan dengan lebih disiplin dan tepat waktu.

Muslim Pro juga meluncurkan Ummah Pro. Ini merupakan sebuah platform komunitas yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi, berbagi wawasan keislaman, dan memberikan dukungan dalam bentuk doa. Dengan adanya fitur ini, Muslim Pro berharap dapat mempererat hubungan sesama muslim secara global. 

“Di Indonesia, silaturahmi antar komunitas beriringan dengan keimanan, Ramadan menjadi waktu yang pas untuk momen refleksi diri sekaligus meningkatkan ketaqwaan,” ujar Group Managing Director & CEO Bitsmedi, Nafees Khundker, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa melalui fitur-fitur baru ini, Muslim Pro berupaya memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi pengguna. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
