Doa Ramadhan Hari 10 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Doa Ramadhan hari 10 lengkap dengan Arab, Latin, dan artinya jadi bacaan yang perlu diketahui dan diamalkan oleh Muslim/Foto: FreePik

DOA Ramadhan hari 10 lengkap dengan Arab, Latin, dan artinya jadi bacaan yang perlu diketahui dan diamalkan oleh Muslim.

Bulan Ramadhan merupakan salah satu bulan suci yang dinantikan oleh Muslim. Sebab, pada bulan ini Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa.

Selain memerintahkan untuk berpuasa, pada bulan Ramadhan ini Allah akan mengabulkan setiap doa umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

ثَلاثَةٌ لاَ تَرَدُّ دَعْوَتْهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ