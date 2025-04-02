Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

6 Dzikir Malam Sebelum Tidur Sesuai Sunah Rasulullah SAW

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |17:16 WIB
6 Dzikir Malam Sebelum Tidur Sesuai Sunah Rasulullah SAW
6 Dzikir Malam Sebelum Tidur Sesuai Sunah Rasulullah SAW (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menutup hari dengan mengingat Allah melalui dzikir sebelum tidur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Praktik ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga memberikan perlindungan dari gangguan setan dan mendatangkan pahala. 

Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa bacaan dzikir yang dapat diamalkan sebelum tidur. Berikut enam di antaranya:

1. Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi, yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 255, memiliki keutamaan besar. Membacanya sebelum tidur diyakini akan memberikan perlindungan dari gangguan setan sepanjang malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya hingga pagi." (HR. Bukhari)

2. Membaca Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas

Rasulullah SAW biasa membaca tiga surah ini sebanyak tiga kali sebelum tidur. Setelah membacanya, beliau meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Amalan ini bertujuan untuk memohon perlindungan Allah dari segala keburukan.

3. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir

Sebelum tidur, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah RA dan Ali RA untuk membaca:
   - Subhanallah (Maha Suci Allah) sebanyak 33 kali
   - Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah) sebanyak 33 kali
   - Allahu Akbar (Allah Maha Besar) sebanyak 34 kali

Amalan ini diyakini dapat menghilangkan kelelahan dan memberikan energi saat bangun tidur.

 

Halaman:
1 2
