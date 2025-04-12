Saksikan Siang Ini Cahaya Hati Indonesa Adab Menjaga Lisan bersama David Chalik, Ustadzah Syifa Nur Fadhillah, Ustadz Andi Usman Taufan Pukul 12.00 WIB hanya di iNews

JAKARTA - Program religi yang senantiasa memberi ketenangan dan inspirasi, Cahaya Hati Indonesia, kembali hadir pekan ini di iNews dengan mengangkat tema yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari “Adab Menjaga Lisan. Dalam suasana yang penuh keteduhan, acara ini akan mengajak kita merenungkan pentingnya menjaga ucapan sebagai bagian dari akhlak seorang muslim.

Dipandu oleh David Chalik, episode kali ini menghadirkan dua narasumber istimewa Ustadzah Syifa Nur Fadhillah dan Ustadz Andi Usman Taufan. Keduanya akan menyampaikan tausiyah tentang bagaimana lisan bisa menjadi sumber kebaikan, namun juga bisa membawa keburukan jika tak dijaga dengan baik. Lisan adalah amanah dari Allah SWT. Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ungkapan ini menegaskan betapa besar peran lisan dalam mencerminkan keimanan seseorang.

Setiap episode Cahaya Hati Indonesia dilengkapi dengan segmen 'Ngaji Yuk' bersama Ustaz Munawir Ngacir. Dalam segmen ini pemirsa di studio dan di rumah diajak untuk belajar mengaji dan memperdalam pemahaman mengenai keagamaan. Mari bersama-sama belajar di akhir pekan mengenai makna yang mendalam dari ajaran AlQuran.

Saksikan Cahaya Hati Indonesia, program unggulan di iNews yang akan menyemangati hari Anda dan membawa kehangatan dalam kehidupan spiritual Anda, hadir setiap Sabtu dan Minggu Pukul 12.00 WIB, di iNews.

(Awaludin)