Ini Rahasia Keutamaan Luar Biasa Wafat di Tanah Suci

Ini Rahasia Keutamaan Luar Biasa Wafat di Tanah Suci (Foto: Okezone)

JAKARTA - Keutamaan wafat di tanah suci layak diketahui. Wafat di Tanah Suci, baik di Makkah maupun Madinah menjadi sebuah keutamaan besar dalam Islam. Banyak hadis dan riwayat yang menunjukkan kemuliaan tempat tersebut dan besarnya ganjaran bagi orang yang meninggal di sana.

Dalam Islam, masuk surga bergantung pada iman dan amal saleh, bukan semata-mata karena wafat di tempat suci. Namun, wafat di Makkah atau Madinah adalah keutamaan dan bisa menjadi indikasi kebaikan akhir hidup seseorang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (23/5/2025)





1. Mendapat Syafaat dan Perlindungan dari Siksa

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang mati di salah satu dari dua Tanah Suci, niscaya dia akan dibangkitkan dalam keadaan aman pada hari kiamat.”

(HR. Ibn Majah dan Al-Bazzar)

Artinya: Orang yang wafat di Makkah atau Madinah akan mendapat keamanan dari azab dan perlindungan di hari kiamat.

2. Wafat di Madinah Mendapat Syafaat Nabi

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang bisa wafat di Madinah, maka wafatlah di sana, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang wafat di sana.”

(HR. Tirmidzi no. 3917)

Orang yang wafat di Madinah berpeluang mendapat syafaat langsung dari Nabi Muhammad ﷺ.