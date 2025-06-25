Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Pesan Dirjen PHU kepada Petugas Haji: Tetap Semangat Layani Jamaah hingga Akhir

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |18:25 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief/Foto: Ramdani Bur
A
A
A

MAKKAH – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief meminta petugas tetap semangat melayani jamaah hingga akhir operasional haji 1446 H/2025 M. Terlebih mulai Kamis 26 Juni 2025, pemulangan jamaah haji berlangsung di dua bandara sekaligus.

Gelombang I pemulangan jamaah haji Indonesia berlangsung di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 26 Juni 2025 dini hari WIB. Sementara di hari yang sama, gelombang II pemulangan jamaah di Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah juga sudah dimulai.

Beberapa petugas haji daerah kerja (Daker) Bandara sudah bergerak dari Jeddah ke Madinah untuk menyiapkan kepulangan jamaah haji Indonesia. Di saat bersamaan, petugas haji Daker Madinah juga bergulat menyambut kehadiran jamaah haji dari Makkah, plus jamaah haji yang hendak pulang ke Tanah Air melalui Bandara Madinah.

"Karena puncak haji sudah selesai, orang menganggapnya pekerjaan sudah selesai. Padahal, besok baru mulai pemulangan jamaah dari Madinah ke tanah air," kata Hilman Latief di Makkah, Rabu (25/6/2026).

"Operasional haji akan ditutup pada 12 Juli 2025. Bagi petugas yang masih berjibaku melayani jamaah kita kasih semangat. Kita jaga betul pelayanan kita kepada jamaah karena masalah bisa selalu muncul," lanjut Dirjen 49 tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement