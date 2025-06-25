Pesan Dirjen PHU kepada Petugas Haji: Tetap Semangat Layani Jamaah hingga Akhir

MAKKAH – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief meminta petugas tetap semangat melayani jamaah hingga akhir operasional haji 1446 H/2025 M. Terlebih mulai Kamis 26 Juni 2025, pemulangan jamaah haji berlangsung di dua bandara sekaligus.

Gelombang I pemulangan jamaah haji Indonesia berlangsung di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 26 Juni 2025 dini hari WIB. Sementara di hari yang sama, gelombang II pemulangan jamaah di Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah juga sudah dimulai.

Beberapa petugas haji daerah kerja (Daker) Bandara sudah bergerak dari Jeddah ke Madinah untuk menyiapkan kepulangan jamaah haji Indonesia. Di saat bersamaan, petugas haji Daker Madinah juga bergulat menyambut kehadiran jamaah haji dari Makkah, plus jamaah haji yang hendak pulang ke Tanah Air melalui Bandara Madinah.

"Karena puncak haji sudah selesai, orang menganggapnya pekerjaan sudah selesai. Padahal, besok baru mulai pemulangan jamaah dari Madinah ke tanah air," kata Hilman Latief di Makkah, Rabu (25/6/2026).

"Operasional haji akan ditutup pada 12 Juli 2025. Bagi petugas yang masih berjibaku melayani jamaah kita kasih semangat. Kita jaga betul pelayanan kita kepada jamaah karena masalah bisa selalu muncul," lanjut Dirjen 49 tahun ini.