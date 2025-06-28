Wakil Menteri Haji Arab Saudi Kunjungi Daker Makkah, Puji PPIH yang Bantu Sukseskan Haji 2025

Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat (tengah) mengapresiasi PPIH langsung di Dakker Makkah. (Foto: MCH 2025)

MAKKAH – Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat mengapresiasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah menyukseskan penyelenggaraan haji 2025. Dalam kunjungan yang dilakukan ke kantor PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Sabtu (28/6/2025), Abdul Fattah Mashat menyebut PPIH telah menyelesaikan semua masalah dengan brilian.

Ia juga mengucapkan selamat kepada jamaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat. Abdul Fattah Mashat juga menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman, atas kepemimpinan dan arahannya yang berkontribusi besar dalam peningkatan mutu layanan kepada para jamaah haji hingga penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M berlangsung sukses.

Abdul Fattah Mashat saat mengunjungi Dakker Makkah. (Foto: MCH 2025)

Abdul Fattah Mashat paham ada evaluasi atau catatan penyelenggaraan haji tahun ini. Namun, ia menilai semuanya tertutupi oleh cara PPIH mengatasi seluruh masalah yang sempat dihadapi.

“Catatan tersebut tidak sampai menodai kesuksesan haji tahun ini dan tidak sampai pada tingkat krisis. Semua berhasil dimitigasi dan diantisipasi, berkat koordinasi yang solid antara seluruh pihak, termasuk PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji, dan para syarikah layanan,” kata Fattah Mashat kepada tim Media Center Haji 2025, Sabtu (28/6/2025)

1. Pemulangan Jamaah Berjalan Lancar

Abdul Fattah Mashat juga memberi contoh pemulangan jamaah haji Indonesia yang berjalan lancar. Sejak 11-25 Juni 2025, gelombang I pemulangan jamaah Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Kemudian pada 26 Juni 2025 hingga 10 Juli 2025, jamaah haji Indonesia bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Madinah. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sebanyak 118.000 jamaah haji Indonesia sudah tiba di Tanah Air.