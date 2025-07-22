Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Bulan Safar 1447 H? Cek di Sini Jadwal Lengkapnya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |19:31 WIB
Kapan Bulan Safar 1447 H? Cek di Sini Jadwal Lengkapnya
Kapan Bulan Safar 1447 H? Cek di Sini Jadwal Lengkapnya(Ilustrasi/Pixabay)
JAKARTA - Bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah, setelah Muharram. Penamaan bulan ini memiliki latar belakang historis menarik. 

Dikutip dari NU Online, Selasa (22/7/2025), Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan:

 صَفَرْ: سُمِيَ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ بُيُوْتِهِمْ مِنْهُمْ، حِيْنَ يَخْرُجُوْنَ لِلْقِتَالِ وَالْأَسْفَارِ 

Artinya, “Safar dinamakan dengan nama tersebut, karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka, ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian.” (Ibnu Katsir, Tafsîrubnu Katsîr, [Dârut Thayyibah, 1999], juz IV, halaman 146).

Nama "Safar" berasal dari kata sifr yang berarti kosong atau sepi. Hal ini merujuk pada kebiasaan masyarakat Arab dahulu yang meninggalkan rumah untuk berperang atau bepergian jauh pada bulan ini, sehingga suasana perkampungan menjadi sunyi.

Tidak hanya Imam Ibnu Katsir, ulama lain seperti Ibnu Manzhur (w. 771 H) juga mengungkapkan beberapa alasan tambahan di balik penamaan bulan Safar.

Dalam kitab Lisânul ‘Arab, ia menjelaskan Safar dinamakan demikian bukan hanya karena rumah-rumah yang kosong saat orang Arab pergi berperang, tetapi juga karena kebiasaan mereka yang memanen seluruh tanaman dan membiarkan lahan-lahan mereka kosong. 

Selain itu, pada bulan ini, masyarakat Arab dikenal kerap menyerang kabilah lain. Ini membuat para pendatang pergi tanpa sempat membawa bekal apa pun akibat rasa takut terhadap serangan tersebut.

Lantas, kapan Bulan Safar 1447 H dimulai? Simak jadwal lengkapnya berikut yang telah dihimpun Okezone: 

Selesainya Muharram menandai dimulainya bulan baru, Safar. Lantas, tanggal berapa Safar 2025/1447 H dimulai?

 

