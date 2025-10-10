Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah

JAKARTA - Kisah pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW menarik diketahui. Pertemuan keduanya berawal dari sifat Nabi Muhammad SAW yang amanah.

1. Khadijah

Diketahui, Khadijah binti Khuwaylid berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia merupakan pedagang sukses pada masa itu. Ia memiliki naluri wirausaha yang tajam. Di antara laki-laki yang mendominasi pasar Makkah, ia berdiri sebagai pedagang perempuan paling disegani.

Melansir laman Muhammadiyah, Jumat (10/10/2025), perekonomian Mekkah abad ke-6 berputar di sekitar kafilah-kafilah yang melintasi padang pasir. Barang-barang dari Yaman, India, dan Afrika Timur dibawa menuju Syam, lalu kembali membawa hasil bumi dari utara. Perjalanan itu panjang, melelahkan, dan penuh risiko. Unta-unta berjalan berminggu-minggu di bawah terik matahari, sementara ancaman perampok selalu mengintai di setiap lembah.

Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah kerap kali harus mempercayakan kafilah dagangnya kepada laki-laki yang bukan bagian dari keluarganya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan barang-barangnya sampai ke Syam atau Yaman, karena perempuan tidak mungkin memimpin kafilah sendiri di tengah gurun yang keras dan berbahaya.

Tak jarang, para pengelola kafilah yang ditugasi Khadijah berangkat membawa modal besar lalu pulang dengan laporan palsu. Ada yang menyembunyikan sebagian keuntungan, menipu dalam penjualan, ada pula yang menghilang di tengah jalan. Khadijah tahu betul bahwa sebagian dari kekayaannya seringkali menguap di tangan orang-orang seperti itu.

Di tengah keadaan itu, Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang oleh penduduk Mekkah diberi gelar Al-Amin bernama Muhammad. Saat berusia 20-an tahun, Muhammad belum dikenal sebagai Nabi. Muhammad ketika itu hidup sederhana dan menjaga kehormatannya sebagai seorang gembala yang sesekali berdagang ke Syam.