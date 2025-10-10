Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |16:30 WIB
Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah
Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW menarik diketahui. Pertemuan keduanya berawal dari sifat Nabi Muhammad SAW yang amanah. 

1. Khadijah

Diketahui, Khadijah binti Khuwaylid berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia merupakan pedagang sukses pada masa itu. Ia memiliki naluri wirausaha yang tajam. Di antara laki-laki yang mendominasi pasar Makkah, ia berdiri sebagai pedagang perempuan paling disegani.

Melansir laman Muhammadiyah, Jumat (10/10/2025), perekonomian Mekkah abad ke-6 berputar di sekitar kafilah-kafilah yang melintasi padang pasir. Barang-barang dari Yaman, India, dan Afrika Timur dibawa menuju Syam, lalu kembali membawa hasil bumi dari utara. Perjalanan itu panjang, melelahkan, dan penuh risiko. Unta-unta berjalan berminggu-minggu di bawah terik matahari, sementara ancaman perampok selalu mengintai di setiap lembah.

Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah kerap kali harus mempercayakan kafilah dagangnya kepada laki-laki yang bukan bagian dari keluarganya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan barang-barangnya sampai ke Syam atau Yaman, karena perempuan tidak mungkin memimpin kafilah sendiri di tengah gurun yang keras dan berbahaya.

Tak jarang, para pengelola kafilah yang ditugasi Khadijah berangkat membawa modal besar lalu pulang dengan laporan palsu. Ada yang menyembunyikan sebagian keuntungan, menipu dalam penjualan, ada pula yang menghilang di tengah jalan. Khadijah tahu betul bahwa sebagian dari kekayaannya seringkali menguap di tangan orang-orang seperti itu.

Di tengah keadaan itu, Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang oleh penduduk Mekkah diberi gelar Al-Amin bernama Muhammad. Saat berusia 20-an tahun, Muhammad belum dikenal sebagai Nabi. Muhammad ketika itu hidup sederhana dan menjaga kehormatannya sebagai seorang gembala yang sesekali berdagang ke Syam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/330/3183870/nabi_muhammad-0M9m_large.jpg
Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin yang Berkorban dan Senang Mendengarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/614/3177452/muhammad-y4ms_large.jpg
Menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Jadi SAW, Apa Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/614/3176092/muhammad-QZDj_large.jpg
Teladan Nabi Muhammad SAW dalam Kehidupan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175641/muhammad-qBSj_large.jpg
Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad SAW Jadi Penggembala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/330/3174654/nabi_muhammad-OYiG_large.jpg
Kisah Kesedihan Nabi Muhammad SAW saat Putranya Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement