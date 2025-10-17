Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Jadi SAW, Apa Hukumnya?

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |17:50 WIB
Menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Jadi SAW, Apa Hukumnya?
Menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Jadi SAW, Apa Hukumnya? (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa hukumnya menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjadi SAW. Begitu pula dengan penyingkatan Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang disingkat menjadi SWT.

Diketahui, singkatan ini banyakan ditemukan berbagai penulisan. Lalu apa hukumnya?

Terkait hal ini, sebagian ulama kontemporer, seperti Syaikh ‘Abdullah bin Baz, menilai tindakan ini tidak selayaknya dilakukan. Menurutnya, menyingkat shalawat dapat mengurangi adab terhadap Rasulullah, bahkan minimal hukumnya makruh tahrim (sangat dimakruhkan). Ia mengingatkan penulis Muslim menjaga kesempurnaan adab ketika menyebut nama Nabi.

Melansir laman Muhammadiyah, Jumat (17/10/2025), pendapat ini sejalan dengan pandangan klasik yang diutarakan Ibn Shalah dalam Muqaddimah-nya. Ia menulis, seorang penulis hadis hendaknya selalu menuliskan shalawat dan salam secara lengkap setiap kali menyebut nama Rasulullah. Ibn Shalah bahkan mengingatkan agar tidak menulis shalawat hanya dalam bentuk dua huruf atau simbol.

Namun, yang menarik, Ibn Shalah mengakui, ketidakbolehan itu tidak berdasarkan nash syar‘i (Al-Qur’an atau hadis), melainkan bersumber dari pengalaman spiritual (manamat shalihah), yakni mimpi orang-orang saleh yang menegur agar tidak menyingkat shalawat. Dalam metodologi fikih, mimpi seperti ini tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat.

Jika dilihat lebih menyeluruh, semangat larangan Ibn Shalah sejatinya bukan untuk mengharamkan penyingkatan, tetapi agar kaum Muslimin tidak lalai dari keutamaan bershalawat. Itu karena ia juga mencatat adanya ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak menuliskan shalawat di setiap penyebutan nama Nabi dalam naskah hadis. Alasannya sederhana: agar tidak disangka sebagai bagian dari matan hadis.

Fakta ini menunjukkan, penyingkatan atau bahkan penghilangan lafal shalawat dalam teks bukanlah bentuk penghinaan, melainkan pertimbangan teknis penulisan.

Dengan demikian, menulis “Nabi Muhammad SAW” tidaklah serta-merta dianggap melanggar adab, selama tidak disertai niat merendahkan Rasulullah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/330/3183870/nabi_muhammad-0M9m_large.jpg
Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin yang Berkorban dan Senang Mendengarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/614/3176092/muhammad-QZDj_large.jpg
Teladan Nabi Muhammad SAW dalam Kehidupan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175880/nabi_muhammad_saw-kzcb_large.jpg
Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175641/muhammad-qBSj_large.jpg
Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad SAW Jadi Penggembala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/330/3174654/nabi_muhammad-OYiG_large.jpg
Kisah Kesedihan Nabi Muhammad SAW saat Putranya Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement