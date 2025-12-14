Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Saling Berhubungan Erat, Al-Qur’an dan Sains Tidak Saling Bertentangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |12:34 WIB
Saling Berhubungan Erat, Al-Qur’an dan Sains Tidak Saling Bertentangan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Ilmu pengetahuan modern dan Islam memiliki hubungan erat yang tidak saling bertentangan, bahkan kerap menguatkan satu sama lain. Hal ini disampaikan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muchammad Ichsan.

Dalam kajian bertajuk “Fakta Sains dalam Al-Qur’an” yang disampaikan di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta awal pekan ini, Ichsan menjelaskan bahwa Al-Qur’an memuat sejumlah isyarat ilmiah yang baru dipahami manusia berabad-abad kemudian. Karena itu, menurutnya, tidak mungkin ada fakta sains yang benar-benar final namun berlawanan dengan Al-Qur’an.

“Kalau tampak bertentangan, itu biasanya karena pemahaman ayat yang masih dangkal atau karena teori ilmiah tersebut belum final,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari laman Muhammadiyah.

Sebagai contoh pertama, Ichsan menyoroti penjelasan Al-Qur’an mengenai tahapan penciptaan janin. Surah Al-Mu’minun ayat 12–14 menggambarkan fase nutfah, alaqah, dan mudghah, yang disebutnya sejalan dengan embriologi modern.

 

