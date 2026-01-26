Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Umat Islam Diajak Manfaatkan AI untuk Ibadah Agar Tak Tertinggal Merespons Teknologi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |14:12 WIB
Umat Islam Diajak Manfaatkan AI untuk Ibadah Agar Tak Tertinggal Merespons Teknologi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini, tak terkecuali umat Islam. Bahkan, AI telah digunakan dalam berbagai kegiatan agama Islam, termasuk ibadah dan pengambilan keputusan keagamaan.

Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Rofiq Muzakkir, mencontohkan bagaimana teknologi AI telah digunakan secara masif di Masjidil Haram. Dengan bantuan AI, jamaah bisa mendapatkan berbagai informasi, mulai dari arah lokasi, kepadatan jamaah, hingga layanan pengantaran Al-Qur’an dan air minum.

Bahkan, AI juga dapat difungsikan sebagai pendamping dalam menyimak hafalan Al-Qur’an, mengoreksi bacaan, dan membantu tartil ketika sulit menemukan orang yang dapat menyimak langsung.

“AI itu sudah sangat dekat dengan kita dan nyata-nyata membantu ibadah,” ujar Rofiq dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) pekan lalu, sebagaimana dilansir dari laman resmi Muhammadiyah. 

Ia menambahkan, pemanfaatan AI juga telah diterapkan di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya dalam pengembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Muhammadiyah, kata Rofiq, telah mengembangkan aplikasi HisabMu yang penyusunannya dibantu oleh teknologi AI.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/16/3197464//ilustrasi-4pPo_large.jpg
Meta Tangguhkan Akses Karakter AI bagi Pengguna Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/16/3196595//ict_watch_dan_meta_indonesia_menggelar_pelatihan_literasi_kecerdasan_artifisial_ramah_disabilitas-5TW1_large.jpg
Dorong Literasi Digital yang Inklusif, ICT Watch dan Meta Gelar Pelatihan AI Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196223//viral-wZYL_large.jpg
Heboh! 27 WNA China Lakukan Kejahatan Love Scamming, Pakai AI untuk Jadi Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/16/3195899//ilustrasi-P0Ev_large.jpg
Cari Pemasukan, OpenAI Akan Tampilkan Iklan untuk Pengguna Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/16/3195740//ilustrasi-26rA_large.jpg
X Umumkan Langkah Cegah Grok Telanjangi Gambar dan Foto Orang Sungguhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194522//muhammadiyah-W34t_large.jpg
PP Muhammadiyah: Aliansi Muda Laporkan Pandji Bukan Mandat Persyarikatan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement