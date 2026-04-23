12 Kloter Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah dengan Aman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |16:08 WIB
12 Kloter Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah dengan Aman
12 Kloter Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah dengan Aman (Ari Sandita)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umroh memastikan, sebanyak 12 kloter haji Indonesia dengan total hampir 5 ribu jamaah telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Para jamaah tersebut dipastikan dalam kondisi aman.

"Berdasarkan laporan dari PPIH Arab Saudi, hingga 22 April 2026 tercatat sebanyak 12 kloter telah tiba di Madinah dengan jumlah 4.823 jamaah dan 48 petugas dalam kondisi aman," ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umroh (Jubir Kemenhaj), Ichsan Marsha pada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, Kamis (23/4/2026) ini merupakan hari ketiga masa operasional haji. Operasional penyelenggaraan haji 1447 Hijriah, yang mana resmi dimulai dengan masuknya jamaah haji kloter pertama ke Asrama Haji pada 21 April 2026.

Sehari setelahnya, kata dia, pada 22 April 2026, ada sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dengan total 6.667 jamaah dan 68 petugas kloter.

"Seluruh jamaah diterbangkan menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah selama 8 hingga 9 hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah al-Mukarramah," tuturnya.

 Dia menambahkan, berdasarkan laporan dari PPIH Arab Saudi, hingga 22 April 2026, tercatat sudah sebanyak 12 kloter telah tiba di Madinah dengan jumlah jamaah sebanyak 4.823 dan 48 petugas.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

