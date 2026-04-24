Kemenhaj Minta PPIH Embarkasi Minimalkan Kegiatan Seremonial untuk Jamaah

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umroh menekankan untuk meminimalkan kegiatan atau hal terkait seremonial. Hal ini agar para jamaah haji Indonesia tidak kelelahan dan memiliki cukup waktu untuk beristirahat.

1. Minimalkan Seremonial

"Demi menjaga stamina jamaah kami ingin menegaskan pada PPIH Embarkasi terkait hal-hal bersifat seremonial untuk diminimalkan. Kami telah menstandarkan prosedur pelepasan jamaah embarkasi tanpa seremonial. Ini bertujuan jamaah tidak terlalu lelah dan memiliki waktu istirahat yang cukup," ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umroh (Jubir Kemenhaj), Ichsan Marsha pada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, Kemenhaj telah menetapkan pelepasan jamaah dilakukan tanpa ada seremonial sehingga mereka bisa beristirahat dengan cukup. Jamaah pun diminta mengikuti arahan dari petugas dan ketua kloter.

Lalu, kata dia, jamaah diminta memanfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup, memanfaatkan fasilitas hotel yang sudah disiapkan, dan utamakan ibadah yang wajib. Jamaah diminta jangan ragu untuk menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan.

"Kami juga perlu mengingatkan bagi jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah bahwa cuaca di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 25 persen. Untuk itu mohon tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, gunakan pelindung kepala dan kenakan pakaian yang nyaman," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)