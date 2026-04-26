Jamin Jamaah Lansia dan Disabilitas, PPIH Atur Hotel Sesuai Kebutuhan

MAKKAH – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengimplementasikan standar pelayanan khusus untuk memastikan akomodasi haji 2026 ramah terhadap lanjut usia (lansia) dan disabilitas. Kebijakan ini mencakup konfigurasi penempatan kamar di lantai yang mudah diakses serta penyediaan fasilitas pendukung mobilitas di setiap hotel.

Kepala Daker Makkah, Ihsan Faisal, menjelaskan meskipun penempatan berdasarkan kloter, petugas tetap melakukan seleksi internal untuk jamaah rentan.

"Penempatan plotter itu include ya, plotter penuh. Tidak dipisahin lansia dan sebagainya," kata Ihsan mengenai mekanisme pengelompokan jamaah.

Namun, Ihsan menekankan, secara teknis, jamaah lansia mendapatkan perlakuan prioritas dalam pemilihan lantai kamar di dalam gedung hotel.

"Di hotel tentu disesuaikan kebutuhan lansianya. Misalnya ditempatkan di lantai yang memungkinkan," ujarnya mengenai fleksibilitas operasional di lapangan.

Pemerintah menjamin seluruh hotel di lima wilayah Makkah telah memenuhi spesifikasi standar ramah lansia, termasuk akses bagi pengguna kursi roda. Pengawasan ketat terus dilakukan di setiap sektor untuk memastikan jemaah kategori rentan mendapatkan hak pelayanan medis dan pendampingan yang setara.

(Erha Aprili Ramadhoni)