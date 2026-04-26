Kapasitas 21.500 Jamaah, Sektor Aziziyah Jadi Wilayah Akomodasi Terbesar di Makkah

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |09:32 WIB
MAKKAH – Pemerintah menetapkan lima wilayah utama sebagai basis akomodasi jamaah haji Indonesia di Makkah pada operasional tahun 1447 H/2026 M. Wilayah tersebut terdiri atas Syisya, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Aziziyah yang secara teknis dibagi ke dalam sepuluh sektor pelayanan.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Ihsan Faisal, menjelaskan pembagian ini bertujuan memudahkan pemetaan jamaah berdasarkan embarkasi asal. 

"Di Makkah ini ada 10 sektor masing-masing mewilayahi ataupun menaungi berbagai jemaah yang berbasis embarkasi," ujar Ihsan di Kantor Daker Makkah pada Sabtu (25/4/2026).

Sektor Aziziyah tercatat sebagai wilayah dengan kapasitas terbesar karena memiliki hotel tunggal yang mampu menampung hingga puluhan ribu jamaah. Hal ini menjadikannya pusat perhatian dalam manajemen kerumunan dan distribusi logistik haji tahun ini.

"Sektor 10 di Aziziyah itu kapasitasnya besar, 21.500 sekian jamaah, dan itu menjadikannya sebagai satu sektor mandiri," tutur Ihsan merinci data kapasitas akomodasi. 

Pemerintah memastikan seluruh fasilitas di sepuluh sektor tersebut telah siap beroperasi menyambut kedatangan kloter pertama.

