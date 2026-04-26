Kemenhaj Sediakan Fast Track di 4 Bandara, 125.234 Jamaah Telah Dilayani

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengoperasionalkan layanan Makkah Route (fast track) di empat bandara keberangkatan. Sedianya, ada ratusan ribu jamaah haji Indonesia yang telah menikmati layanan fast track ini.

Layanan ini bertujuan mempercepat proses keimigrasian jamaah haji sebelum keberangkatan. Sehingga setibanya di Arab Saudi, jamaah tidak lagi melalui antrean panjang pemeriksaan paspor di bandara.

"Layanan ini tersedia di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani jamaah dan petugas dari embarkasi Jakarta-Pondok Gede atau JKG sebanyak 13.751 orang, kemudian Jakarta-Bekasi atau JKS sebanyak 12.295 orang, serta Banten atau JKB sebanyak 9.218 orang," kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, Maria menyampaikan, layanan fast track tersedia di Bandara Adi Soemarno dengan jumlah 29.133 jamaah; Bandara Juanda Surabaya sebanyak 44.080 jamaah; serta Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 16.757 jamaah.

"Jadi secara keseluruhan kalau bisa kami total begitu, terdapat 125.234 jamaah haji Indonesia yang telah menikmati layanan fast track pada tahun ini, termasuk pada penambahan layanan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun ini," tutur Maria.

Ia menjelaskan, layanan ini memudahkan jamaah hajj untuk mengurus seluruh proses keimigrasian Arab Saudi di Indonesia.

"Sehingga setibanya di Bandara Jeddah maupun di Madinah, jamaah tidak perlu lagi kemudian mengantri panjang, membutuhkan waktu yang lama untuk proses imigrasi dan dapat langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju ke hotel," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)