Kisah Mbah Marsiyah, Lansia Kediri Naik Haji dari Tabungan Kaleng Bekas

MAKKAH - Kisah haru datang dari jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seorang lansia bernama Mbah Marsiyah yang telah berusia 105 tahun akhirnya berhasil menjejakkan kaki di Tanah Suci setelah bertahun-tahun menabung dari hasil berjualan bubur.

Mbah Marsiyah tiba di Makkah bersama rombongan kelompok terbang (Kloter) SUB 112 pada Jumat pagi (22/5/2026). Kedatangannya disambut hangat petugas haji yang langsung memberikan pendampingan khusus karena faktor usia.

Setibanya di hotel pemondokan sekitar pukul 05.30 waktu Arab Saudi, petugas menuntun Mbah Marsiyah turun perlahan dari bus sebelum memindahkannya ke kursi roda guna menghindari kelelahan usai perjalanan panjang dari Indonesia.

Perempuan asal Desa Bulu, Kabupaten Kediri, itu menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati dalam mewujudkan impian berhaji di usia senja.

Ia diketahui mendaftar haji pada 2021 dan memperoleh kesempatan berangkat lebih cepat melalui program prioritas lansia.

Biaya perjalanan hajinya dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil berjualan jenang atau bubur di depan rumahnya. Uang hasil jualan itu disimpan dalam kaleng bekas yang diletakkan di lemari rumahnya.

"Uangnya ditabung di kaleng, di lemari, uang hasil penjualan bubur. Jualan di depan rumah, ada pohon sawo," ujar Mbah Marsiyah haru kepada Tim Media Center Haji.