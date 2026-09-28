Macam-macam Syirik Lengkap dengan Dalilnya

JAKARTA — Syirik merupakan perbuatan yang bersumber dari dalam hati, sehingga siapa pun berpotensi terjerumus ke dalamnya tanpa disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik syirik kerap termanifestasi melalui sikap manusia yang meyakini serta menggantungkan harapan kepada selain Allah SWT.

Sebagai salah satu dosa besar, syirik menjadi perbuatan yang wajib dijauhi lantaran dapat merusak keimanan dan menjerumuskan manusia keluar dari jalan yang lurus. Karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami berbagai macam bentuk syirik agar dapat lebih mewaspadai, menjaga akidah, sekaligus terhindar dari kesesatan.

Macam-macam Syirik dan Dalilnya

Dilansir dari laman resmi Al-Manhaj, Senin (28/9/2026), syirik terbagi menjadi dua, yaitu Syirik Besar dan Syirik Kecil. Berikut penjelasannya:

1. Syirik Besar

Syirik besar merupakan bentuk perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT, seperti berharap dan berdoa kepada selain-Nya, atau mendekatkan diri melalui penyembelihan kurban dan nazar yang ditujukan untuk kuburan, jin, setan, maupun makhluk lainnya.

Syirik besar juga dapat tercermin dari sikap seseorang yang merasa takut kepada orang yang sudah tiada dengan anggapan dapat mengganggu atau menolaknya, serta menggantungkan harapan kepada sesuatu selain Allah SWT yang sejatinya tidak memiliki kuasa memberi manfaat maupun mudarat. Termasuk pula tindakan meminta sesuatu kepada selain Allah, padahal hal tersebut hanya mampu dikabulkan oleh-Nya, seperti memenuhi hajat atau melepaskan diri dari kesulitan hidup.

Berbagai bentuk ibadah tersebut pada hakikatnya hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT semata. Mengenai perbuatan menyembah selain Allah saat tertimpa kesulitan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

“Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).” (QS. Al-‘Ankabut [29]: 65)