Mengenal 3 Jenis Najis dan Cara Membersihkannya

JAKARTA - Ajaran Islam memuat sejumlah ketentuan dalam urusan ibadah, akidah, dan syariat. Salah satu syarat dalam beribadah bagi umat Islam adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, serta dari kotoran yang dalam Islam disebut najis.

Karena itu, sebelum menunaikan ibadah wajib maupun sunah, setiap muslim dianjurkan memastikan dirinya benar-benar suci dari najis dan kotoran. Secara bahasa, najis bermakna kotor atau tidak suci. Dalam istilah fikih, najis adalah zat atau benda yang dipandang kotor menurut syariat Islam dan dapat menyebabkan ibadah tidak sah apabila tidak disucikan terlebih dahulu.

Dalam Islam, najis terbagi menjadi tiga jenis, yakni najis mukhaffafah (ringan), najis mutawassithah (sedang), dan najis mughallazhah (berat). Berikut uraian mengenai macam-macam najis beserta contohnya.

1. Najis Mukhaffafah

Menurut penjelasan NU Online, najis mukhaffafah merupakan air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan maupun minuman selain ASI dan belum berusia dua tahun. Najis mukhaffafah dapat disucikan dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis.

Percikan tersebut hendaknya dilakukan dengan kuat hingga air membasahi seluruh area yang terkena najis, serta jumlah air yang digunakan harus lebih banyak daripada air kencing yang mengenainya. Setelah itu, bagian tersebut diperas atau dikeringkan. Dalam proses penyucian ini, air yang dipakai tidak disyaratkan harus mengalir.

Rasulullah SAW bersabda:

"Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan bila terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)