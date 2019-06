INDONESIA sedang dikhawatirkan dengan paham Iluminati yang disangkakan pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tuduhan itu dilayangkan karena masjid buatannya dianggap sebagai lokasi pemuja mata satu atau Dajjal!

Ustadz Baequni yang mengeluarkan pernyataan kontroversial ini. Hal itu juga yang kemudian membuat Ridwan menggelar diskusi publik di mana dalam diskusi tersebut, dia menjelaskan dengan ilmu pengetahuan dan hematnya apa makna dari setiap bentuk dan pola yang diberikan pada masjid Al Safar yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Terlepas dari itu, Dajjal yang disebut-sebut terkandung dalam simbol mata satu dan segitiga itu kini jadi perbincangan hangat banyak orang. Masyarakat menjadi penasaran bagaimana mungkin lambang segitiga secara mentah dimaknai sebagai simbol Dajjal. Terlebih lagi, paham Illuminati kini menyeruak di kalangan masyarakat.

Nah, dalam kesempatan ini Okezone coba membantu Anda mengenali apa itu Iluminati dari 10 simbol berikut. Dilansir dari Illuminati Rex, begini ulasannya:

Baca juga :

1. "The All-Seeing Eye" atau mata satu

Lambang ini bukan sekadar gambar yang tak berguna. Sebab, Amerika Serikat secara terang-terangan menyelipkan logo ini di mata uangnya. Penambahan logo ini dilakukan pada 1935 oleh Presiden dan Freemason Franklin D. Roosevelt. Mata satu juga dilambangkan sebagai Dajjal.

2. Piramida

Dalam konspirasi Iluminati, keberadaan piramida biasanya mewakili struktur perintah top-down ari penguasa Illuminati di alam semesta. Teori ini lebih umum setelah munculnya gerakan Occupy Wall Street yang menyebut para penguasa sebagai 'One Percent'.

3. Burung hantu

The Bohemian Grove, sebuah perkemahan eksklusif seluas 2.700 hektare yang terletak di hutan Redwood, California Utara, menampilkan burung hantu di logonya. Pertemuan perencanaan untuk Proyek Manhattan yang sangat rahasia juga dikabarkan terjadi di Grove. Di sinilah pula Richard Nixon dan Ronald Reagan menyusun kesepakatan tentang siapa yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat.

4. Api

Peneliti Illuminati, Dr. Stan Monteith, mengklaim bahwa Patung Liberty adalah dewi Semiramis, pelacur Babilon - pelacak dan pelacur. Dia mewakili kehancuran Tatanan Dunia Lama dan penciptaan Tatanan Dunia Baru.

Peneliti Illuminati Mark Dice mengklaim, Patung Liberty adalah simbol Illuminati. Sinar mahkota patung itu adalah simbol matahari atau Pencerahan. Pencerahan melambangkan Lucifer, pembawa obor. Nama Lucifer secara harfiah berarti "pembawa cahaya".

5. The Pentagram

George Washington dan Thomas Jefferson menunjuk Freemason kelahiran Prancis, Pierre Charles L 'Ennfant untuk merancang Washington D.C. Sebuah pentagram terlihat jelas di tata jalan yang membuat banyak orang berspekulasi apakah L' Ennant sengaja memasukkan simbol Masonik atau tidak.

Namun, pentagram itu tidak lengkap. Rhode Island Avenue tidak terhubung dengan Pennsylvania Avenue, sehingga pentagram tidak lengkap. Freemason sering menunjuk ini sebagai bukti, jalan-jalan Washington DC tidak Masonik. Jika semua tukang batu adalah arsitek yang kuat, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan pentagram dengan benar?

6. 666

Jumlah Beast dikaitkan dengan Anti-Kristus yang pada akhirnya akan mengambil alih pimpinan Illuminati saat dia melahirkan Tatanan Dunia Baru. Industri musik adalah tempat perekrutan utama bagi Illuminati.

Musisi iluminasi menggabungkan simbolisme Illuminati dalam pekerjaan mereka sebagai dorongan untuk penangan Illuminati mereka.

Angka 666 juga dapat ditemukan di logo perusahaan seperti Taco Bell, Google Chrome dan Vodafone.

7. Tengkorak

The Skull and Bones adalah persaudaraan elit di Universitas Yale, sebuah universitas Amerika yang bergengsi. Markas mereka dikenal sebagai "Makam". Ada lukisan tengkorak dengan kutipan: "“Wer war der Thor, wer Weiser, Bettler oder Kaiser? Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich" atau yang berarti "Siapa orang bodoh, siapa orang bijak, pengemis atau raja? Apakah miskin atau kaya, semuanya sama saja dalam kematian."

8. Ular

Penulis bernama David Icke mengklaim, anggota Illuminati saat ini adalah keturunan ras alien Reptilian. Tetapi koneksi ular dengan kejahatan telah membuatnya menjadi penghinaan populer terhadap musuh. Lebih terkenal lagi, tuduhan terkenal Jackson Bank terhadap Amerika Serikat: (pendahulu Federal Reserve).

9. Tugu (obelisk)

Illuminati telah menempatkan monumen di lokasi-lokasi utama di seluruh dunia. Monumen Washington menandai lengan militer mereka, Jarum Cleopatra di New York, dan di London menandai pusat keuangan mereka. Kemudian Vaticano di Lapangan Santo Petrus menandai dominasi spiritual mereka. (lihat Sepuluh Monumen Illuminati Teratas).

Stan Monteith mencatat, obelisk atau tugu yang terlihat dari atas terlihat seperti titik dalam lingkaran, atau lebih tepatnya mata.

10. Monarch Butterfly (Kupu-kupu Raja)

Monarch Mind Control adalah dugaan proyek rahasia yang diungkapkan oleh peneliti Illuminati, Fritz Springmeier. Menurut Fritz dan peneliti lain, proyek MK-Ultra tidak pernah berakhir dan melalui interogasi terhadap mantan korban, Fritz mampu mengungkap bagian dari program rahasia.

Awalnya, hanya 13 garis keturunan Fumin dari Illuminati yang mampu menanggung trauma yang diperlukan untuk memecah pikiran, tetapi berkat kemajuan ilmiah Nazi, Illuminati mampu menciptakan lebih dari 2 juta budak Illuminati yang mengendalikan pikiran di Amerika saja!

Menggunakan kupu-kupu di atas panggung atau memasukkannya ke dalam artwork album MUNGKIN menunjukkan pemaparan ke program Monarch Mind Control, kemungkinan besar sebagai kucing seks. Kucing, anak kucing, lantai kotak-kotak, Pintu, jendela, pelangi, pertunjukan merah dan zebra juga dapat digunakan untuk memicu pemrograman pengendalian pikiran. Fritz mengembangkan teorinya; Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave.