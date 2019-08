View this post on Instagram

Reposted from @nahdlatululama - Tahlil berkumandang mengiringi pemakaman jenazah Mbah Maimoen Zubair di pemakaman Ma’la, Makkah al Mukarromah. Di sini juga dimakamkan Siti Khodijah (Istri Nabi Muhammad SAW), Abu Tholib (paman Nabi), Abdul Mutholib (kakek Nabi). Juga dimakamkan ulama nusantara yang masyhur, Syekh Nawawi al Bantani. #nahdlatululama #nu #nuonline #nuonline_id #mbahmaimoen #beritaduka

