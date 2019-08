PULAU Jeju yang terletak di Korea Selatan sering dijuluki Pulau Dewata atau Hawainya Korea. Pulau Jeju memiliki pantai-pantai dan wisata alam lainnya yang indah.

Selain memiliki wisata alam yang indah, di Pulau Jeju juga terdapat pedesaan yang asri dan subur. Pulau ini sangat cocok untuk dimasukan kedalam daftar destinasi liburan.

Untuk para umat muslim yang ingin berlibur ke Pulau Jeju, tidak perlu khawatir kesulitan untuk mencari makanan halal, karena ada cukup banyak restoran halal yang menyuguhkan menu halal. Dilansir dari Halalzilla, berikut 7 restoran halal halal yang terdapat di Pulau Jeju :

1. Daewonga





Restoran halal ini terkenal dengan makanan lautnya yang segar dan jika kamu berkunjung ke Pulau Jeju bersama dengan keluarga atau teman-teman. Restoran halal ini juga menyediakan porsi ukuran besar agar bisa disantap secara bersamaan.

Menu yang populer di restoran halal ini adalah Haemul Cheongbol (seafood steamboat) yang isinya terdapat cumi, kerang, dan makanan laut lainnya. Lokasinya berada di 62-1 Donam-dong, Cheju, Jeju-do, Korea Selatan.

2. Cheonhacheon





Jika kamu ingin makan sepuasnya, maka datanglah ke restoran halal Cheonhacheon, di Pulau Jeju karena restoran ini menyajikan makanan secara prasmanan dan kamu bisa makan secara sepuasnya atau biasanya kita kenal dengan all you can it. Menu di restoran halal ini terdapat daging sapi, udang, kepiting, ayam goreng, tteokbokki (kue beras), dan lain sebagainya. Restoran ini berlokasi di 25 Halladaehang-ro, Nohyeong-dong, Cheju, Jeju-do, Korea Selata.

3. Tammora

Restoran halal ini terletak di Ramada Plaza by Wyndham Jeju Ocean Front. Menu halal di restoran ini disajikan secara terpisah. Menu yang sangat direkomendasikan di restoran halal ini adalah Beef Bulgogi, Seaweed Fulvescens, Abalone Porridge and Dried Pollack Hot Pot. 4. Bagdad Cafe & Restaurant halal Jeju

Kalau kamu tidak menyukai makanan laut atau kamu bosan dengan makanan laut, restoran halal ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dikunjungi, karena disini hanya menyediakan menu daging. Di restoran halal ini kamu dapat menikmati menu ayam makhni, ayam tandoori, dan ayam mentega yang akan lebih enak jika disantap dengan roti naan. 5. Rajmahal

Restoran halal ini adalah salah satu restoran halal ala India yang ada di Pulau Jeju. Untuk porsi nasi briyani di restoran halal ini porsinya cukup banyak sehingga bisa disantap oleh dua orang. Teman makan nasi briyani, kamu bisa memesan ayam tandoori, chana masala, dan aloo gobi untuk lauknya. Restoran ala India ini beralamat di 43 Singwang-ro, Yeon-dong, Cheju, Jeju-do, Korea Selatan. 6. Bangju Halmeoni Sikdang

Restoran halal ini terletak di kaki Hallasan. Olahan mi kacang dan tahunya yang dibuat dengan air laut sangat populer. Selain itu mereka juga memiliki menu sehat lainnya seperti bibimbap dengan seasoned brackens, Acorn Jelly with vegetables, dan lain sebagainya. 7. Ojo Haenyeo’s House

Restoran halal ini terkenal memiliki menu yang sehat. Menu favorit di restoran halal ini adalah jeonbokjuk (bubur abalon). Bubur ini memiliki warna hijau yang didapat dari jeroan abalon dan daging bagian luarnya yang berwarna kuning. Pada masa lalu, bubur ini sering disajikan kepada raja. Alamatnya terletak di 3 Ojo-ri, Seongsan-eup, Seogwipo, Jeju-do, Korea Selatan