Apa jadinya kalau perempuan berhijab menyanyikan lagu seksi tapi dengan cara yang unik? Begitulah yang dilakukan ukhti yang satu ini. Video yang ramai dibicarakan di Twitter ini memperlihatkan seorang ukhti berhijab merah marun bernyanyi lagu 'Barbie Girl' milik Aqua.

I'm hijabi girl

in harami world

Life islamic it's fantastic

You can't see my hair

or touch me anywhere

Imagination jannah destination

Come on baby lets go party

No PARTYY

that's HAR000MMM

HAR00MMM

astaghfirullaHHH !! pic.twitter.com/YZ6WxNNn8K September 1, 2019

Jika tidak ditelaah dengan detail, mungkin Anda tak akan tahu ada hal unik di baliknya. Ya, ukhti ini menyanyikan lagu 'Barbie' Girl versi syariah. Di mana dia mengubah lirik lagunya sesuai dengan hukum syariah umat muslim. Ini yang membuat video yang dibagikan oleh @Hyunjindasmu jadi viral.

Sampai berita ini dimuat di Okezone, sudah ada 10,8 ribu likes dari netizen dan dibagikan ulang sebanyak 8 ribu kali. Video ini pun telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali dan sampai sekarang angkanya masih terus bertambah.

Jadi, seperti apa lirik lagu dan aksi ukhti dengan riasan wajah bold tersebut?

Lirik lagunya sebagai berikut:

I'm hijabi girl

In Harami world

Life Islamic, It's fantastic

You can't see my hair

Or touch me anywhere

Imagination, Jannah destination

Come on baby, let's go party

No PARTY!

That's HARROOOOM

HARROOOOMMM

Astaghfirullah!!!

Aksi ukhti ini menyanyikan lagu tersebut terbilang biasa saja bahkan cenderung aneh. Sebab, dia tidak menggunakan intonasi nada yang tepat, bahkan terdengar flat di awal.

Namun, saat masuk ke bait kedua, dia mulai berekspresi dan momen itu yang dianggap paling menarik oleh banyak netizen.

Kata 'Harrooom' dan 'Astaghfirullah' yang dia ucapkan cukup tegas dan ini menunjukan kalau dia memang serius dengan hal tersebut. Lagu yang tadinya cenderung 'fun' meski dibawakan flat, berubah jadi emosional tapi bikin ngakak.

Ini dibenarkan oleh akun Twitter @bvckylovebot yang mana dia menuliskan komentar seperti ini, "I love how people say 'Astaghfirullah' in the right makhrajal huruf lmao thats the goal," katanya. Sementara itu, ada juga netizen yang salah fokus ke tampilan riasan wajah si ukhti. "Hahaha salfok, cantik banget," kata @hanaaviii. Namun, ada juga netizen yang menegur si ukhti karena ber-makeup tebal. "Itu berhijab tapi kok makeup, sih! - Sobat Onta," tulis @jaehyundasmu. Lalu, netizen lain memberi tanggapan terhadap komentar di atas. "Entar nggak pake makeup protessss. Ribet ah jadi manusia sekarang," tegasnya. Kemudian ditimpali lagi netizen lain, "Harusnya cukup pake air wudhu doang," tulis Oohnilala. Hayo, siapa yang terhibur melihat aksi ukhti yang satu ini? Anda langsung tersadar kan kalau yang namanya 'Party' itu Haram!