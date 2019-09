View this post on Instagram

Silahkan salah pahami aku Yang penting ku berhasil curi perhatianmu ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Silahkan label aku Yang penting ada namaku dicover majalahmu ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Silahkan besar-besarkan masalah sepeleku Yang penting ratingku nomor satu ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cos I'm a star I am a star I am a star ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Walaupun pro kontra membentang Aku adalah bintang Yang punya tempat dilangit malammu ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Walaupun sebarkan yang pribadi Aku adalah mentari Yang selalu datang setelah doa fajarmu ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Terima walaupun tak terima Dengarkan walaupun tak suka Saksikan walaupun kau menghina Bahan ghibah, yang selalu jadi sumber berita ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cos I'm a star I am a star I am a star ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nggak cuma mau menginspirasi Aku lebih butuh membuat sensasi Bukan sungguh peduli Aku hanya harus ciptakan reputasi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cos I'm a star I am a star I am a star Cos I'm a star I am a star I am a star ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dia gila. Kata mereka. Dia jenius. Kata saya. Dia luar biasa. Kata mereka. Jangan-jangan, dia punya kepribadian ganda! Karena dia ahli memainkan makna. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Karena wujud bintang Semata-mata hanyalah karya Semu, periodik, dan sementara ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...sekarang ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Silahkan salah pahami aku ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yang penting aku berhasil curi perhatianmu.