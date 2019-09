View this post on Instagram

Mendoakan orang tua merupakan kewajiban, sesuai Al-Qur'an Surah Al-Isra :24 yang artinya . "...Dan ucapkanlah: "Ya Allah, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(QS: Al-Isra :24)" . اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا . Allohummaghfirli Waliwaalidayya War Hamhumaa Kama Robbayaanii Shaghiira . "Artinya : Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya diwaktu kecil"