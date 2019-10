LAGU Senorita yang dibawakan oleh penyanyi asal Kanada Shawn Mendes dan Kuba- Camila Cabello Amerika sedang digandrungi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Untuk menikmati nada-nada dalam lagu Senorita itu, sebagian orang mengubah lirik aslinya. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah santri beberapa waktu lalu.

Ya, dalam video yang diunggah akun Instagram @santrisejati_, tampak sejumlah santri membawakan nada Senorita dengan lirik yang diubah untuk mengajak umat Muslim mengaji.

“Senorita versi Santri,” demikian keterangan tertulis yang menyertai video itu. Lagu itu sendiri dibuat untuk memperingati Hari Santri Nasional beberap waktu lalu.

Foto: Screenshoot dari Instagram

“Selamat Hari Santri Nasional. Santri garda terdepan membina bangsa, mempertahankan peradaban,” demikian keterangan selanjutnya.

Sementara itu dalam lirik lagu bernada Senorita itu, santri mengajak umat Muslim agar jangan diam saja, tapi lebih baik mengisi waktu membaca Alquran.

“Hei ayo membaca Alquran

Jangan diam

Hei ayo lakukan bersama-sama

Inilah kami santri Indonesia

Kami akan menghibur Anda semua

Mari bernyanyi syalala syalala,” demikian potongan litrik Seniorita versi santri tersebut.

Sejak diunggah lima hari lalu, video tersebut langsung viral. Hingga sekaran rekaman itu sudah ditonton ratusan ribu kali, dan para netizen pun ramai-ramai mengomentarinya.

“Santri Zaman Now Is The Best,” komentar akun @muhammadlathiffirdaus.

“Subhanalloh,” tulis akun @masaziz94.

“Keren, bangga melihat para santri penuh semangat untuk menhibur kita semua, selain mereka sudah capek untuk belajar. Semoga bisa berguna untuk semuanya,” tulis akun @zyanggha.

“Harunya kata nyanyinya diganti sama ngaji, tapi kerenlah santri,” tulis akun @iam_rifki11.