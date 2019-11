Pekerjaan apa yang paling konyol yang pernah Anda dengar? Mungkin, apa yang dilakukan pemuda Malaysia ini akan membuat Anda tak menyangka hal ini benar terjadi. Dia meminta tolong temannya untuk menjaga sandalnya saat salat di masjid.

Pemuda Malaysia tersebut mau salat di masjid. Namun ia takut sandalnya dicuri orang. Makanya ia rela mengupah temannya sendiri untuk menjaga sandalnya.

Informasi ini tersebar pertama kali di media sosial. Akun Twitter @czero_ yang membagikan cerita ini.

Dia menerangkan, temannya (si pemuda Malaysia) meminta ia menjaga sandalnya selagi temannya itu salat di masjid. Permintaan itu dilakukannya dan kisah ini kemudian viral di media sosial.

Dalam keterangannya itu, Mus dan temannya (si pemuda Malaysia) baru saja menghadiri pernikahan sekitar pukul 7 malam pada 23 November 2019. Saat itu waktu salat tiba dan mereka memutuskan untuk salat di masjid terdekat.

Nah, saat mau salat, temannya mengenakan sandal mahal tersebut. Khawatir sandalnya diambil, temannya meminta Mus untuk menjaganya. Dengan maksud baik, akhirnya Mus mengiyakan.

Saat menunggu temannya salat, Mus iseng mencari tahu sandal apa itu dan berapa harganya. Saat Googling dan menemukan hasilnya, Mus kaget!

a friend of mine paid me to look after his sandal while he pray at the mosque. thought he was joking. Dude gave me rm20. had to google them. mffw. pic.twitter.com/7HGltbBHBL— NTTkodomo #BoycottBlizzard 🇭🇰 (@czero_) November 23, 2019