View this post on Instagram

. JAKARTA – Rais Aam Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah atau disingkat JATMAN, Habib Luthfi bin Yahya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jum’at, 13 Desember 2019