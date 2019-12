View this post on Instagram

Baru landing dari Hongkong lanjut terbang Jogja, untuk menjumpai santriku di lokalisasi sarkem......... “Seburuk apapun masa lalu mu, yakinlah masa depan mu masih suci dan bisa selamat dunia akhirat” Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk syurga, Karena dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sementara pahala bisa terhapus dengan ujub, Riya’ dan kesombongan. Mbak sarkem Ngaji nanti malam yah jam 19.00....